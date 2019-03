Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung erfolgreich - Mutmaßlicher Einbrecher in Frankreich festgenommen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft und die "Ermittlungskommission (EK) Luise" der Dortmunder Polizei teilen einen Fahndungserfolg mit. Der gesuchte Serientäter Milan M. ist am 7. März 2019 in Südfrankreich festgenommen worden. Bislang werden dem Tatverdächtigen 20 Wohnungseinbrüche in NRW vorgeworfen, die letzte Tat verübte er im November 2018 im Dortmunder Süden. Über die genauen Umstände, die zur Festnahme in Frankreich führten, ist hier bislang nichts bekannt.

