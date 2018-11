POL-DO: Mordkommission des Polizeipräsidiums Recklinghausen ermittelt in Dortmunder Fall

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1543

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Recklinghausen ermittelt aus Neutralitätsgründen in einem Fall, der sich heute Nacht (18. November) in einer Flüchtlingseinrichtung in Dortmund abgespielt hat.

Die gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen finden Sie hier:

Für Nachfragen steht die Staatsanwaltschaft Dortmund (Staatsanwalt Schulte-Göbel) unter der Rufnummer 0172/3752758 zur Verfügung.

