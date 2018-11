POL-DO: Alkoholisierter Autofahrer rammt Laternenmast und Gartenmauer

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1541

Ein alkoholisierter Autofahrer hat um kurz nach Mitternacht (18. November) in der Ostkirchstraße in Dortmund einen Laternenmast und eine Gartenmauer gerammt.

Der 32-jährige Mann sorgte bei Anwohnern für einen Schreck. Um etwa 0:05 Uhr gab es laut Zeugen einen lauten Knall und eine starke Erschütterung war wahrzunehmen. Als die Anwohner draußen nachschauten, sahen sie einen stark verbeulten Mazda, hinter dessen Lenkrad noch der verletzte Fahrer saß. Zeugen halfen dem Mann aus dem Auto.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen stand, sondern vermutlich auch unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, ggfs. auch beides beim Unfall eine Rolle spielte.

Der 32-jährige Dortmunder gab in einer ersten Äußerung zu, alkoholisiert gefahren zu sein. Ein freiwilliger Test verlief mit über 1,6 Promille deutlich positiv. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Dort wurden ihm auch zwei Blutproben zur Feststellung von Betäubungsmitteln und Alkohol im Blut entnommen.

Den Führerschein stellten Polizeibeamten sicher. Um die Sicherung der stark beschädigten Straßenlaterne kümmerte sich der Energieversorger. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf geschätzte 43.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Dortmunder mit seinem Mazda auf der Ostkirchstraße in östlicher Fahrtrichtung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort stieß er gegen den Laternenmast, anschließend rammte er eine Gartenmauer, die vollständig zerstört wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an alle Medienvertreter: Rückfragen zum Sachverhalt können Sie zu den üblichen Bürozeiten der Pressestelle, Montag - Freitag in der Zeit von 7 bis 21 Uhr, an diese richten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell