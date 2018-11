POL-DO: Streit eskaliert: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1542

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht zu Samstag (17. November) in einer Wohnung in der Straße Am Täufling eskaliert. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Zunächst hatten die beiden 37- und 47-jährigen Dortmunder zusammen in der Wohnung des Älteren zusammengesessen und Alkohol getrunken. Die Situation eskalierte, als der Ältere dem Jüngeren vorwarf, sein Portemonnaie gestohlen zu haben. Nach ersten Erkenntnissen schlug und trat der 47-Jährige den Jüngeren. Anschließend bedrohte er ihn mit einem Messer und verletzte ihn auch damit.

Zeugen riefen die Polizei, als sich die lautstarke Auseinandersetzung auf die Straße bzw. auf einen Spielplatz verlagerte. Hier schrie das Opfer um Hilfe.

Als die Polizei eintraf, entdeckten die Beamten den verletzten 37-Jährigen fast völlig unbekleidet im Gebüsch. Hierzu äußerte er, dass ihn der Angreifer gezwungen habe, sich zu entkleiden und ihn dann so aus der Wohnung geschmissen und verfolgt habe. Er wurde von Rettungsgeräten behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 47-Jährige hatte das Messer bereits aus den Händen gelegt und ließ sich widerstandslos festnehmen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an alle Medienvertreter: Rückfragen zum Sachverhalt können Sie zu den üblichen Bürozeiten der Pressestelle, Montag - Freitag in der Zeit von 7 bis 21 Uhr, an diese richten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell