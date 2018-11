POL-DO: Einbruch in Gustav-Heinemann-Gesamtschule

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:1518

In der Nacht zum Samstag (10. November) sind Unbekannte ins Gebäude der Gustav-Heinemann-Gesamtschule an der Parsevalstraße in Dortmund-Huckarde eingebrochen und haben erheblichen Sachschaden verursacht.

Ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter hatte die Polizei um 2.10 Uhr alarmiert, nachdem er eine eingeschlagene Fensterscheibe am Schulkomplex festgestellt hatte. Polizisten umstellten und durchsuchten das Gebäude. Die Täter hielten sich aber nicht mehr in der Schule auf.

Die Einbrecher hatten diverse Räume aufgebrochen undd durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

In der Nähe der Schule wurden eine Dortmunderin (25) und ein Dortmunder (19) aufgegriffen, die sich verdächtig verhielten. Sie wurden zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Huckarde gebracht und nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Kim Freigang

Telefon: 0231-132-1023

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell