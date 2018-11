POL-DO: Fußgängerin in Neuasseln von Auto erfasst

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1513

Eine 60-jährige Fußgängerin ist am Sonntag (11.11.) gegen 19.05 Uhr in der Straße Am Funkturm von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 26-jährige Autofahrerin aus Herdecke von der Straße Am Funkturm nach links in die Leni-Rommel-Straße abbiegen. Hierbei touchierte sie die 60-jährige Dortmunderin. Diese überquerte die Leni-Rommel-Straße in Richtung Westen. Die Fußgängerin stürzte und wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte die Dortmunderin in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

