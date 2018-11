Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:1517

Rasante Fahrmanöver mit rotem 3er BMW, Drifts um den Kreisverkehr L 679 in Unna-Ost, Runde um Runde mit hohem Tempo auf regennasser Straße - und der Kumpel dreht davon ein Handyvideo. Was ein 25-jähriger Mannheimer und sein filmender Kollege (26) aus Fröndenberg nicht wussten: Zwei Polizeibeamte schauten sich das Ganze aus einem zivilen Wagen heraus an.

Als die Polizisten das gefährliche Spektakel durch Einsatz des Anhaltestabs beendeten, verging den beiden Beschuldigten augenblicklich der Spaß. Das war pünklich zum Start der Karnevalssession am 11. November, 16.25 Uhr (nicht um 11.11 Uhr).

Der Führerschein des Mannheimers wurde an Ort und Stelle einkassiert. Und auch das Handy des Fröndenbergers nahmen die Polizisten mit - zwecks Sicherung des Beweisvideos. Nur seine SIM-Karte durfte der junge Mann behalten und seinen führerscheinlosen Kumpel in dessen BMW nach Hause fahren. Die Gesichter der beiden: unbezahlbar. Für alles andere gibt es.... (wir wollen an dieser Stelle keine Schleichwerbung machen)

Den Mannheimer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren.

