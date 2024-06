POL-F: 240628 - 0662 Frankfurt - Schwanheim: Verkehrsunfall mit Kind - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht vom 27. auf den 28.06.2024 meldeten mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Throner Straße einen Brand in einer Wohnung im 1. OG. Der 63-jährige Wohnungsnehmer war bei Eintreffen der Rettungskräfte noch in der brennenden Wohnung mit Löschversuchen beschäftigt und wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde in eine ...

