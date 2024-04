POL-F: 240411 - 0389 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Schwerer Unfall mit Vollsperrung

Frankfurt (ots) - (lo) In der vorgenannten Mitteilung wurde über das Verschwinden des 30-jährigen Dan Alexandru B. berichtet. Der Mann wurde seit dem 03. März 2024 nicht mehr gesehen. Er wurde am Donnerstag, 28. März 2024, tot aus dem Main in Frankfurt geborgen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: ...

