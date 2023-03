POL-F: 230308 - 0291 Frankfurt-Innenstadt: Drogen gebunkert - Dealer festgenommen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag (07. März 2023) drang gegen 01:05 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Café in der Kasinostraße ein. Nachdem er die Zugangstür aufgehebelt hatte, durchsuchte er die Räumlichkeiten und floh anschließend mit einigen Backwaren und etwas Bargeld im Wert von zusammen etwa 100 Euro. Der Täter wird beschrieben als 25-30 Jahre ...

mehr