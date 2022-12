Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221223 - 1482 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach versuchtem Diebstahl und Bedrohung

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstagabend (22. Dezember 2022) kam es im Einkaufszentrum "Skyline Plaza" zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Beteiligung mehrerer Personen. Im Verlauf setzte ein 49-Jähriger ein Reizstoffsprühgerät ein.

Gegen 19.00 Uhr kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ca. 10 beteiligten Personen im Bereich des sogenannten "Food Courts" im "Skyline Plaza", in deren Verlauf ein Beteiligter den späteren Beschuldigten um Hilfe bat. Dieser Bitte kam der 49-jährige Mann nach. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in das Untergeschoss des Einkaufszentrums, wo der Beschuldigte mit einem weiteren Beteiligten in Streit geriet. In weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem Beschuldigten mit der Faust gegen die Schläfe, woraufhin dieser zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Daraufhin setzte der Beschuldigte gegen den Unbekannten Pfefferspray ein. Der Geschädigte sowie weitere Beteiligte der Auseinandersetzung flüchteten aus dem Einkaufszentrum in Richtung Güterplatz. Der Beschuldigte wurde vor Ort angetroffen, das Pfefferspray sichergestellt. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

