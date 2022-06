Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220630 - 0693 Frankfurt - Bornheim: Raub in U-Bahnstation

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch, den 24. Juni 2022, kam es gegen 13:30 Uhr, zu einem Raub in der U-Bahnstation Bornheim Mitte. Der unbekannte Täter erbeutete Geld aus einem Portemonnaie.

Der 80-jährige Geschädigte befand sich zu dem genannten Zeitpunkt am Bahnsteig in Richtung Seckbacher Landstraße. Plötzlich fasste ihm der unbekannte Täter von hinten an den Hals und an die Brust. Als der Mann sich umdrehte, ließ der Täter von ihm ab und rannte zunächst in Richtung des U-Bahnausgangs Uhrenturm davon, drehte sich dann jedoch nochmal um. Jetzt bemerkte der 80-jährige, dass der Täter ihm seine Geldbörse entwendet hatte, da dieser sie in der Hand hielt. Der Täter warf die Börse auf den Bahnsteig und rannte dann weg. Bei der Durchsicht der Geldbörse stellte der Mann fest, dass der Täter 50,- Euro entnommen hatte.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 175 cm groß, circa 20 Jahre, schwarze, mittellange Haare, schlank, orientalisches Aussehen; bekleidet mit einer roten Hose und einem schwarzen Sweatshirt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

