Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220506 - 0489 Frankfurt-Nordend: In Wohnung überfallen und verletzt

Frankfurt (ots)

(ne)Ein 23 Jahre alter Mann ist gestern Nachmittag in seiner Wohnung in der Rohrbachstraße von drei unbekannten Männern überfallen und verletzt worden. Gegen 17:00 Uhr hatten, laut Aussage des Opfers, drei unbekannte Männer den 23-Jährigen in seiner Wohnung aufgesucht. Hier griffen die Tatverdächtigen ihr Opfer an und fügten dem Mann mehrere Stichverletzungen zu. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten aus dem Haus in Richtung Martin-Luther-Straße. Das Opfer selbst verständigte den Notruf. Der 23-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Eine Personenbeschreibung der drei Tatverdächtigen lautet wie folgt: Täter 1: ca. 175cm groß und schlank. Schwarze Bekleidung, maskiert, graue Kapuze. Täter 2: ca. 185cm groß und schlank. Schwarze Bekleidung, maskiert. Täter 3: ca. 185cm groß und etwas korpulent. Schwarze Bekleidung mit Kapuze, maskiert. Schwarzer Rucksack. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 069 - 755 51199.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell