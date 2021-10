Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211013 - 1238 Frankfurt-Dornbusch/Eckenheim: Verkehrskontrollen fördern allerlei Delikte zutage

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (12.10.2021) führte die Frankfurter Polizei im Bereich der Jean-Monnet-Straße Verkehrskontrollen durch. Diese förderten jedoch nicht nur Verkehrsdelikte zutage.

In dem Zeitraum von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr führten die Beamten in der Jean-Monnet-Straße in Fahrtrichtung Homburger Landstraße Verkehrskontrollen durch. Hierbei erwischten sie gleich zu Beginn einen Autofahrer, welcher über keinerlei Fahrerlaubnis verfügte. Die Fahrt war für ihn dadurch an Ort und Stelle beendet. Wenig später kontrollierten die Polizisten zwei Autofahrer, welche den Eindruck erweckten, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs zu sein. In beiden Fällen bestätigte ein Drogenvortest die Vermutung: Dieser reagierte in einem Fall positiv auf Cannabis und in dem anderen Fall positiv auf Kokain. Doch damit nicht genug: Im weiteren Verlauf wurde auch ein Taxi mitsamt den Fahrgästen kontrolliert. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den beiden Fahrgästen um albanische Staatsangehörige, welche die visumsfreie Zeit überschritten hatten und damit folglich gegen das Aufenthaltsgesetz verstießen. Die beiden Männer wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Die Ermittlungen dauern jeweils an.

