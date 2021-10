Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211011 - 1231 Frankfurt-Gallus: Tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (10.10.2021) kam es zwischen mehreren Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen dessen erlitten zwei Personen, 26 und 27 Jahre alt, Stichverletzungen. Die Frankfurter Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen gestern Abend gegen 22.20 Uhr eine drei- und sechsköpfige Gruppe von Männern in der Kriegkstraße aufeinander. Ein zunächst verbaler Streit mündete schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen wurde ein 26-jähriger Mann leicht und ein 27-jähriger Mann schwer verletzt. Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Die Täter, welche der sechsköpfigen Gruppe zugehörig sind, hatten zwischenzeitlich die Flucht ergriffen.

Während der ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wandten sich zwei 22-jährige Männer an die Beamten, und gaben an, zuvor in die Auseinandersetzung involviert gewesen zu sein. Sofort eingeleitete Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die beiden Personen tatverdächtig sind, so dass für die Zwei die Handschellen klickten.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, auch im Hinblick auf den Hintergrund der Tat, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell