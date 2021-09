Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210929 - 1193 Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 29. September 2021, gegen 08.45 Uhr, befuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Sattelzug am Frankfurter Kreuz die Parallelfahrbahn der BAB3 von Würzburg kommend, in Richtung Kassel/Darmstadt.

Hinter ihr war ein 48-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Mercedes unterwegs und musste abbremsen. Der 34-jährige Fahrer eines Renault Master bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mercedes noch auf den Sattelzug der 47-Jährigen geschoben. Ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes Vito fuhr schließlich noch auf den Renault Master auf. An all den beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Der 34-Jährige Fahrer des Renault und der 48-jährige Fahrer des Mercedes wurden bei dem Unfall verletzt.

Die Parallelfahrbahn musste während der Räumungsarbeiten und der Unfallaufnahme von 09.00 Uhr bis gegen 09.30 Uhr voll gesperrt werden. Gegen 09.30 Uhr konnte die Standspur, gegen 09.50 Uhr die rechte Fahrspur freigegeben werden. Gegen 10.30 Uhr konnte die Sperrung vollständig aufgehoben werden. Der daraus resultierende Stau auf der BAB3 erreichte eine Länge von etwa fünf Kilometern.

