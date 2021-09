Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210906 - 1080 Frankfurt-Westend-Süd: Schnelle Festnahme nach räuberischem Diebstahl zum Nachteil eines Kindes

Frankfurt (ots)

(ro) Gestern Mittag (05. September 2021) steckte ein Mann das Handy eines 12-jährigen Jungen ein und schlug dem Kind obendrein noch ins Gesicht. Mithilfe aufmerksamer Zeugen konnte der flüchtige Mann innerhalb kurzer Zeit festgenommen werden.

Ein 12-jähriger Junge hielt sich gegen 12:15 Uhr mit zwei etwa gleichaltrigen Freunden im Bereich der Theodor-Heuss-Allee auf. Dort wurden die Kinder durch einen 41-jährigen Mann auf einem Fahrrad angesprochen und nach dem Weg gefragt. Zur besseren Beschreibung zückte der hilfsbereite 12-Jährige daraufhin sein Handy. Der 41-jährige nahm ihm dieses aus der Hand und steckte das Mobiltelefon, ohne weiteres Interesse an der Wegbeschreibung auf dem Display, umgehend in seine Hosentasche. Der bestohlene Junge schrie lauthals um Hilfe und hielt den Unbekannten fest, woraufhin dieser ihm ins Gesicht schlug. Aufgrund der Hilferufe wurden auch Passanten auf die Situation aufmerksam. Während es dem Jungen im Gerangel gelang, sein Handy wieder an sich zu nehmen, flüchtete der 41-Jährige auf seinem Fahrrad. Zuvor war es den Passanten allerdings gelungen, ein Foto des Mannes zu fertigen. Die Polizeistreifen konnten daher gezielt nach dem Flüchtigen suchen und diesen innerhalb kurzer Zeit festnehmen.

Der wohnsitzlose und polizeibekannte 41-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht, um ihn dem Haftrichter vorzuführen.

