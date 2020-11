Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201102 - 1124 Frankfurt-Bornheim: Einbrecher bleibt schwer verletzt in Wohnung liegen

(ne) Im Zuge eines Einbruchs gestern Morgen in der Erlenbacher Straße hat sich der 29-jährige Täter beim Einsteigen derart schwere Verletzungen zugezogen, dass er schreiend am Boden liegen blieb.

Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus wurden gegen 7:00 Uhr auf die schmerzverzehrten Schreie und Hilferufe aus der Wohnung eines 28-Jährigen aufmerksam, der übers Wochenende weggefahren war. Die alarmierten Polizeistreifen schauten nach dem Rechten und entdeckten einen schwerverletzten Einbrecher in der Wohnung liegend.

Dieser wollte zuvor durch ein eingeschlagenes Fenster steigen. Dabei kam er zu Fall und stürzte in das zerbrochene Fensterglas. Folglich zog sich der 29-Jährige schwere Schnittverletzungen am Unterschenkel zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machen.

Der 29-Jährige besitzt keinerlei Ausweispapiere und keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Derzeit wird die Untersuchungshaft gegen ihn beantragt.

