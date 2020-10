Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201030 - 1115 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Diebstahl aus Hotelkasse

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 29. Oktober 2020, gegen 23.45 Uhr, verschaffte sich auf bislang unbekanntem Weg ein Täter Zugang zur Lobby eines Hotels in der Karlstraße. Einen Angestellten verwickelte er in ein Gespräch und nutzte dann dessen Abwesenheit zum Griff in die Hotelkasse, die sich hinter der Rezeption befand und offensichtlich mit einem mitgebrachten Gegenstand gewaltsam geöffnet wurde. Mit einem Betrag von rund 1.000 Euro flüchtete der Täter durch ein Fenster des Speisesaales, da der Haupteingang verschlossen war.

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Dunkle Haare, normale Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Sprach ein akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell