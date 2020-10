Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201005 - 1023 Frankfurt-Seckbach: Brandstiftung an Klingelanlage - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(wie) Gegen 23:40 Uhr kam es am Sonntag, 4. Oktober 2020, zu einer Brandstiftung an einer Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses in der Atzelbergstraße in Seckbach.

Unbekannte Täter setzen die Klingelanlage auf bislang unbekannte Art in Brand. Durch den Brand wurde die Klingelanlage komplett zerstört und der Hausflur stark verraucht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter der 069/755-10600 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

