Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200213 - 0151 Frankfurt-Nordend: Gartenhüttenbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag (12. Februar 2020) brannte gegen 15:15 Uhr eine Gartenhütte im Nordend ab. Eine 48-jährige Frau, welche möglicherweise für den Brand verantwortlich ist, konnte in der Nähe festgenommen werden. Ein Zeuge hatte zunächst einen Brand auf einem Kleingartengrundstück in Höhe der Friedberger Landstraße 332 gemeldet. Die brennende Gartenhütte konnte schließlich östlich der Straße in Richtung des Günthersburgpark auf einem Kleingartengelände lokalisiert werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. An der Gartenhütte entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Zuvor nahm eine Polizeistreife auf dem Weg zur Brandstelle eine Frau als mögliche Tatverdächtige fest. Dieser haftete Rauchgeruch und Ruß an. Im weiteren Gespräch mit den Beamten verwickelte sich die 48-Jährige zudem in Widersprüche. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

