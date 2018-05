POL-F: 180105 - 419 Frankfurt-Nordend/Innenstadt: Falschparker geahndet und abgeschleppt

Frankfurt (ots) - (ne) Wie angekündigt führten Beamte des 1. und 2. Polizeireviers Kontrollmaßnahmen vor dem Hintergrund der angespannten Parksituation im Frankfurter Nordend und in der Innenstadt heute Nacht von 23:00 Uhr bis 02:30 Uhr durch.

Insbesondere in den Abend- und Nachstunden kommt es vermehrt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Falschparker. Widerrechtlich in Kreuzungsbereichen geparkte Fahrzeuge führen dazu, dass Rettungswege nicht freigehalten und zeitkritische Anfahrten von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen im Bedarfsfall nicht gewährleistet sind. Gemeinsam mit der Branddirektion Frankfurt, die zu dieser Aktion ein Drehleiterfahrzeug stellte, wurde der Revierbereich im Nordend befahren und Engstellen erkannt.

An insgesamt acht Örtlichkeiten war für das Fahrzeug der Feuerwehr kein Durchkommen mehr möglich. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Aber auch andere Falschparker (23) wurden zumindest aufgeschrieben und werden in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle erhalten.

Die Beamten nahmen im Anschluss auch die Parksituation im Innenstadtbereich unter die Lupe. Leider mussten auch hier insgesamt 67 Falschparker geahndet und drei abgeschleppt werden. Vor allem in Bereichen von Fußgängerzonen stellten die Beamten besonders viele Parkverstöße fest.

