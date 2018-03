POL-F: 180301 - 213 Frankfurt-Eschersheim: Seniorin lässt sich nicht von Betrüger austricksen

Frankfurt (ots) - (ka) Am Mittwochmittag versuchte ein Betrüger in der Anne-Frank-Straße einer 85-Jährigen mit verschiedenen Tricks Bargeld zu entlocken. Allerdings scheiterte er an der misstrauischen Seniorin.

Gegen 13.00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 85-Jährigen. Dort stand ein angeblicher Bankmitarbeiter, den sie aber nicht in ihre Wohnung ließ. Sie sprach nur durch den Türspalt ihrer, mit einem Kettenschloss gesicherten, Wohnungstür mit dem Mann. Er versuchte die Seniorin mit verschiedenen Tricks, wie beispielsweise, dass eine Fehlbuchung auf ihrem Konto getätigt wurde, dazu zu bringen ihm Bargeld auszuhändigen. Da der 85-Jährigen die Situation sehr verdächtig vorkam, schickte sie den angeblichen Bankmitarbeiter weg, ohne seinen Forderungen nachzukommen. Wieder alleine, rief sie bei ihrer Bank an. Dort wurde ihr zugesichert, dass kein Außerdienstmitarbeiter bei ihr war, also rief sie die Polizei.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, etwa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Statur, grau melierte, kurze, schwarze Haare, grau melierter Drei-Tage-Bart, schmales Gesicht, auffallend dicke, rote Hände, dunkle, kurze Stoffjacke, dunkelblaue Stoffhose, weiße Turnschuhe mit roten Streifen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

