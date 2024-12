Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Einbrecher wird gestört

Wer kann Hinweise geben?

Mühltal (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Mittwochabend in ein Mehrfamilienhaus in der Waschenbacher Straße einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen machte sich der Einbrecher gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen, um in das Gebäude zu gelangen. Dabei richtete er einen Schaden von rund 1000 Euro an. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos, da ein aufmerksamer Anwohner die Person bemerkte. Daraufhin verließ der Kriminelle, der ca. 1,80 meter groß war und eine graue Wollmütze trug, zügig den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei aus Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell