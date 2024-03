Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hungrig am Tatort - Einbruch in Supermarkt

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.03.) auf Donnerstag (07.03.) zwischen 23 Uhr und 9 Uhr morgens verschaffte sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in der Kasinostraße. Nach ersten Erkenntnissen nutzten Täter eine Metallstange, um ein Fenster auf der Rückseite des Geschäftes zu zerschlagen und anschließend in das Geschäft einzudringen. Im Fokus der Täter war die Kasse, aus der mehrere hundert Euro Bargeld entwendet wurde. Außerdem wurden Lebensmittel gestohlen und teilweise auch am Tatort verzehrt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.

