Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Warenhaus/Schmuck erbeutet

Viernheim (ots)

In ein Warenhaus in der Robert-Schuman-Straße drangen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (17.01.), gegen 3.30 Uhr, ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Verkaufsräume und ließen anschließend aus Vitrinen zahlreiche Schmuckstücke mitgehen. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell