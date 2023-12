POL-DA: Reichelsheim: Quad in Bockenrod gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots) - In der Nacht zum Montag (25.12.) wurde von einem Grab auf dem Friedhof in der Magdalenenstraße, Grabschmuck in Form einer aus Bronze bestehenden Lampe gestohlen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr