Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und sucht Zeugen

Darmstadt-Wixhausen (ots)

Am Sonntag (10.12.) in der Zeit zwischen 12:40 und 18:50 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brucknerstraße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt (K21/22) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell