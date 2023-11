Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Montag (20.11.) um 15:45 Uhr, beschädigte eine noch unbekannte Fahrradfahrerin beim Überqueren der Gartenstraße, unmittelbar nach der Unterführung am Bensheimer Bahnhof, einen weißen Mitsubishi im Heckbereich. Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles in Höhe eines dortigen Fußgängerüberweges. Die Fahrradfahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein. Der Sachschaden beträgt mindestens 100 EURO. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt die Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 8468-0 entgegen.

