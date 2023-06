Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Vermisste aufgefunden/Suchaktion der Polizei erfolgreich

Wald-Michelbach (ots)

Unverletzt aber dehydriert, konnte am Sonntagnachmittag (18.06.) nach einer Suche der Polizei eine seit etwa 13.30 Uhr vermisste 75 Jahre alte Frau aus einem Alten- und Pflegeheim in der Winterhauchstraße wieder aufgefunden werden.

Gegen 16.00 Uhr bemerkten die Ordnungshüter der Polizeistation Wald-Michelbach im Rahmen der Absuche an einem Feldweg in Siedelsbrunn, die bei hochsommerlichen Temperaturen an einem Zaun festhängende Seniorin. Sie wurde sofort ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Durch das rechtzeitige Auffinden konnte Schlimmeres verhindert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell