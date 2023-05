Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt/Riedrode/Lampertheim-Hofheim: Vier Autos in einer Nacht entwendet

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bürstadt/Riedrode/Lampertheim-Hofheim (ots)

Nachdem es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (24.-25.5.) auf einen Audi im Minanoring in Bürstadt abgesehen hatten (wir haben berichtet) wurde der Polizei jetzt bekannt, dass drei weitere Fahrzeuge dieses Herstellers im selben Tatzeitraum in das Visier noch unbekannter Täter gerieten. Dabei handelt es sich ersten Ermittlungen zufolge um einen grauen und weißen Audi, abgestellt in den Straßen "Im Bruchschlag" und "Zum Schlinkenwinkel" des Ortsteils Riedrode, sowie einen in der Graf-von-Stauffenberg-Straße geparkten weißen Audi in Lampertheim-Hofheim. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten schließen die Kripobeamten des Kommissariats 21/22 Tatzusammenhänge nicht aus. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5517221

