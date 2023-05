Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach: Kriminelle entwenden Auto

Zeugenaufruf der Polizei

Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht zum Montag (15.5.) entwendeten Kriminelle ein Auto aus einer Hauseinfahrt in der Straße "Am Hinkelstein". Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in den Toyota und flüchteten anschließend unbemerkt mit dem Auto. Zur Tatzeit war das Kennzeichen "DA-AP 1860" an dem Toyota Rav4 angebracht.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zum Verbleib des Autos sowie zu den Dieben unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell