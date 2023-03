Viernheim (ots) - Am 01.03.2023 kam es gegen 07:35 Uhr in Viernheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem Pkw. An dem Kreisel Weinheimer Straße / August-Bebel-Straße wollte die Fahrradfahrerin die August-Bebel-Straße an einem der Zebrastreifen überqueren. Dabei stieß sie gegen einen Pkw, der aus dem Kreisel heraus, in die August-Bebel-Straße in Richtung Alexander-von-Humboldt-Schule ...

