Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gadernheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag (18.02.2023), 08:40 bis 12:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nibelungenstraße 707-709 in 64686 Lautertal, Ortsteil Gadernheim einen geparkten silbernen Citroen am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Den Fahrzeughalter wird die Reparatur seines Fahrzeugs etwa 1000 Euro kosten. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell