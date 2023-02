Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Kontrollstelle in der Ludwigstraße

23-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Wald-Michelbach (ots)

Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach haben am Donnerstagabend (02.02.) eine Kontrollstelle in der Ludwigstraße eingerichtet. Zwischen 21.30 Uhr und 0.20 Uhr stoppten die Einsatzkräfte insgesamt 36 Fahrzeuge und stellten in einem Fall kleiner Fahrzeugmängel fest. Ansonsten waren fast alle Verkehrsteilnehmenden vorschriftsmäßig unterwegs. Für einen 23 Jahre alten Mann war die Fahrt nach der Überprüfung jedoch ungewollt zu Ende. Bei der Kontrolle des Mannheimers stellten die Polizisten fest, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es folgte die vorläufige Festnahme und Untersagung der Weiterfahrt. Nicht nur er muss sich jetzt in einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Auch gegen den Halter des Wagens erstatteten die Polizeibeamten Strafanzeige wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell