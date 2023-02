Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Unbekannte brechen Auto auf und entwenden Navigationsgerät

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots)

Aus einem grünen Mini-Cooper haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen das fest verbaute Navigationssystem inklusive Tachometer entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Auto im Herdweg. Am Mittwochabend (1.2.) entdeckten die Besitzer den Einbruchsdiebstahl und informierten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht nach bisherigen Erkenntnissen bis zum Samstag (28.1.) zurück. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell