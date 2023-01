Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Gernsheim (ots)

Auf Kupferkabel hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl im Laufe des Wochenendes abgesehen. Zwischen Freitag (27.01.) und Sonntag (29.01.) verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Gelände in der Friedrich-Wöhler-Straße. Hier brachen sie das Fenster zu einer dortigen Lagerhalle auf und drangen in das Innere ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie aus der Lagerstätte eine Kabeltrommel mit Kupferkabel und suchten anschließend mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 200 Euro geschätzt. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Umfeld aufgefallen? Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu erreichen.

