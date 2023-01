Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau/Mörlenbach/Bensheim: Streifenbeamte stoppen mehrere berauschte Autofahrer

Birkenau/Mörlenbach/Bensheim (ots)

Im Rahmen von Kontrollen stoppten Streifenbeamte in den vergangenen Tagen mehrere berauschte Autofahrer. Hierbei stellten sie bei vier Fahrern Hinweise auf Drogenkonsum vor Fahrtantritt fest.

So reagierten am Freitagnachmittag (27.01.) und am Sonntagabend (29.01.), auf der Bundesstraße 38 bei Birkenau, Tests bei zwei 20 bzw. 27 Jahre alten Autofahrern positiv auf den vorherigen Konsum von Drogen. Bei dem älteren der beiden Männer beispielsweise auf Kokain.

Bei zwei weiteren Fahrern zeigten sich zudem ebenfalls deutliche Anzeichen, die auf vorherigen Drogenkonsum hinwiesen. Bei einem 28 Jahre alten Autofahrer, den die Gesetzeshüter in der Nacht zum Sonntag (29.01.), in der Promenadenstraße in Bensheim stoppten, schlug der Drogentest auf Amphetamin an und ein 35-Jähriger war in der gleichen Nacht unter Kokaineinfluss auf der Landesstraße 3120 bei Mörlenbach mit seinem Auto unterwegs.

Alle vier Personen wurden vorläufig festgenommen und mussten sich anschließend Blutentnahmen unterziehen. Die folgenden Blutuntersuchungen werden nun zeigen, ob sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung bestätigt. Die Kontrollierten erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss.

