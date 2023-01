POL-DVS: Tatort Dossenheim, A 5 Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung, Fahndungserfolg in Darmstadt

Groß-Gerau (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch den 04.01.2023 18:00 Uhr bis Donnerstag 05.01.2023 07:30 Uhr, kam es in Groß-Gerau in der Straße Am Römerhof, Höhe der Hausnummer 28, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein weißer VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und ohne den Unfall zu melden. Der Schaden an geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 300 EUR. Zeugen, die ...

mehr