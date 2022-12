Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Rund 200.000 Euro Schaden/Metalldiebe haben Photovoltaikanlage im Visier

Bürstadt (ots)

Eine umzäunte Photovoltaikanlage im St.-Hildegard-Weg geriet am Montagabend (19.12.), in der Zeit zwischen 19.00 und 21.00 Uhr, in das Visier von Metalldieben.

Die Täter verschafften sich zunächst durch den von ihnen zuvor beschädigten Zaun Zugang auf das Gelände und durchtrennten anschließend zahlreiche isolierte Leitungen. Entwendet wurden nach ersten Schätzungen mehrere Kilometer Kupferkabel. Die Beute im Wert von mehreren tausend Euro wurde vermutlich mit Fahrzeugen abtransportiert. An der Photovoltaikanlage entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell