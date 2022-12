Reinheim (ots) - Auf Münzgeld hatten es offenbar unbekannte Kriminelle am späten Sonntagabend (11.12.) in der Engelbert-Wörz-Straße abgesehen, als sie ihr Unwesen an einer dortigen Autowaschanlage trieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich im Zeitraum zwischen 22.30 und 23.30 Uhr an mehreren Automaten zu schaffen. Der Versuch diese aufzuhebeln ...

mehr