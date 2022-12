POL-DA: Heppenheim: Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Für den Fortgang der Ermittlungen in einem versuchten Sexualdelikt sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Augenzeugen des Vorfalls, die Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können. Am frühen Sonntagmorgen (4.12.) gegen 5.45 Uhr soll der Mann, eine 22 Jahre alte Darmstädterin in dem Hauseingangsbereich einer Gaststätte am Viktoriaplatz ...

mehr