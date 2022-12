Polizeipräsidium Südhessen

Gemarkung Viernheim

Mannheim: Falschfahrt auf Autobahn A 6 mit glimpflichem Ausgang

Viernheim / Mannheim

In der Nacht vom 01. auf den 02. Dezember kam es gegen 23:45 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der BAB 6 zwischen dem Viernheimer Kreuz und dem Anschluss Mannheim-Sandhofen. Eine eingerichtete Vollsperrung in Richtung Saarbrücken an der AS Mannheim-Sandhofen verleitete einen 52-jährigen PKW-Fahrer dazu, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die Rheinstrecke in Richtung Viernheimer Dreieck aufzufahren. Nach über 12 Kilometern Falschfahrt konnte das Fahrzeug am Viernheimer Kreuz auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt durch die Autobahnpolizei gestoppt werden. Glücklicherweise war es zu keinen Zusammenstößen mit anderen Fahrzeugen gekommen, sodass keine Personen- oder Sachschäden zu vermelden sind.

Ursächlich für die Verwirrung an der Vollsperrung dürfte die Alkoholisierung des Fahrzeuglenkers gewesen sein. Er wurde zur Dienststelle nach Darmstadt mitgenommen und musste eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Augenzeugen, die ergänzende Angaben zum Sachverhalt machen können, werden geben, sich bei der Autobahnpolizei Südhessen unter 06151 / 87 560 zu melden.

