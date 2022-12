POL-DADI: Von der Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Südhessen

Im Zeitraum zwischen Montag (28.11.2022) 15:30 Uhr und Mittwoch (30.11.2022) 07:00 Uhr, kam es in der Ludwigstraße in Reinheim zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter Volvo V70 Kombi in schwarz durch einen unbekannten PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Volvo entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06154 / 6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

