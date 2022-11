Bad König (ots) - Ein Wohnhaus in der Sandbergstraße geriet am Donnerstag (10.11.), in der Zeit zwischen kurz vor 19.00 und kurz vor 19.30 Uhr, in das Visier von drei Kriminellen. Die Unbekannten hebelten zunächst eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Ob im Haus etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen ...

mehr