POL-DA: Bürstadt: Polizei stoppt Sportwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

Punkte und Fahrverbot drohen

Bürstadt (ots)

Am Mittwoch (02.11.) befuhr ein 42-jähriger Bürstädter in seinem Sportwagen die Bundesstraße 47 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der 42-Jährige wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle mit 169 km/h gemessen - erlaubt sind dort allerdings nur 100 km/h. Der Raser wird sich nun für sein Verhalten verantworten müssen. Ihm drohen 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate langes Fahrverbot.

