Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Diebe machen Beute

Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots)

Ein Baustellencontainer in der Zanggasse war in der Nacht zum Dienstag (01.11.) im Visier bislang noch unbekannter Täter. Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten zwei Kanister mit Kraftstoff, ein Stromaggregat, zwei Flex und zwei Hämmer. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei rund 10.000 Euro liegen. Mit dem Diebesgut suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und hofft unter der Rufnummer 06258/9343-0 auf Hinweise von Zeugen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell