Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Auto verursacht Schaden von mindestens 2000 Euro

Darmstadt (ots)

Der Versuch eines noch unbekannten Täters am Dienstag (1.11.) zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in den Innenraum eines auf dem Schwimmbadparkplatz am Mercksplatz geparkten Autos zu gelangen, scheiterte. Zurück blieb ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Kriminelle einen Spannungsbruch in der hinteren Scheibe herbeizuführen. Dabei wurde das Auto auffällig beschädigt. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

