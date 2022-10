Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB 67: Tödlicher Verkehrsunfall

Gemarkung Lorsch (ots)

Am frühen Donnerstagabend (20.10.) ereignete sich um 18.15 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 67. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein roter Sportwagen die A 67 in Fahrtrichtung Süden, als das Fahrzeug in Höhe Lorsch zunächst nach links in eine Betonleitwand und im weiteren Verlauf nach rechts in die Leitplanken krachte. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, der Fahrzeugführer erlitt tödliche Verletzungen. Aktuell ist die A 67 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Zur Identität des Fahrzeugführers können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 96940312

