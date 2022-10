POL-DA: Reinheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Anja HEIL

Erbach (ots) - Am Freitag (14.10.2022), in der Zeit von 10:30 Uhr - 10:50 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein geparkter PKW an der linken hinteren Beifahrertür beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die ...

